Terme'den Karadeniz'e davet On binler Terme'de buluşacak

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, tüm Karadeniz'i hafta sonu gerçekleştirilecek "24. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali"ne davet etti.

Terme Belediyesi 24. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali'nde on birlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. 2122 Mayıs tarihleri arasında Terme Sakarlı'da renkli görüntülere sahne olacak festival At yarışları, yağlı güreş, spor müsabakaları ve Terme'nin marka değerlerinin yer alacağı festival, Eypio ve Resul Dindar konserleri ile taçlanacak. Festivalde ayrıca, Yerel sanatçılar Ümit Kurşun, Şeyda Karadeniz, Ozan Keskin'in yanı sıra Doğukan Alsay sahne ve dj performansı ile coşturacak.



Başkan Kılıç'tan tüm Karadeniz'e davet

24. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali'nin bu yıl daha kapsamlı yapılacağını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu hafta sonu tüm Samsun'u ve Karadeniz'i Terme’de gerçekleştireceğimiz festivalimize davet ediyoruz. At yarışları, yağlı güreş, spor müsabakalarının yanı sıra bu yıl ilçemizin marka değerlerini tanıtmak adına kuracağımız stantlar misafirlerimizi karşılayacak. Akşam da birbirinden değerli sanatçılarımızın sahne alacağı konserlerde buluşacağız. Hafta sonu tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

