Yeşil Samsun için yeni tedbirler: Ormanlarda 4 ay ateş yakmak yasak

Samsun'da 05 Temmuz31 Ekim 2022 tarihleri arasında tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmanın, motorlu taşıt kullanmanın, gezmenin ve kamp yapmanın yasaklandığı açıklandı. Ayrıca il genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Mevsimsel şartlar nedeniyle hava sıcaklıklarında yaşanacak artışın günden güne kendini hissettireceği zaman diliminde ormanların korunmasına yönelik önlemler devre girdi. Samsun Valiliği tarafından alınan kararlar doğrultusunda 31 Ekim 2022 tarihine kadar ormanlık alanların kullanımı ve muhtemel orman yangınlarına ilişkin yeni tedbirler alındı.

Küresel iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık nedeniyle çok daha sorumlu ve bilinçli olmak gerektiğini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Yaz aylarında maalesef gerek dünyada gerekse ülkemizde orman yangınları yaşanabiliyor. Orman yangınlarının yüzde 95 gibi ciddi bir oranının insan kaynaklı olduğu düşünüldüğünde bizlere daha fazla sorumluluk düşüyor. İnsanoğlunun ortak varlıkları olarak kabul edilen ormanlarımızın dünyamıza ve dolayısıyla bizlere sunduğu faydaları daha iyi idrak etmeli ve bu mirası geleceğe taşımak hatta geliştirmek için çok özen göstermeliyiz” dedi.



Sürdürülebilir gelecek için önlemler alındı

Samsun’un yer aldığı coğrafya ve doğal kaynaklarını korumak için yeni tedbirleri devreye aldıklarını belirten Zülkif Dağlı, “Oksijenimizi üreten, su varlığımızı ve topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ve daha nice faydasıyla eşsiz bir doğa harikası olan ormanlarımızda 31 Ekim 2022 tarihine kadar yeni tedbirleri devreye aldık. Bugünden itibaren gerek ormanlık alanlarda gerekse ormanlarımıza zarar verebilecek keyfi eylemler için yaptırımlarımız olacak. Sürdürülebilir bir gelecek için ormanlarımızı hep birlikte korumalıyız. Yaşam kaynağımız olan ormanlarımızın korunmasına yönelik bu önlemleri almak zorundayız” diye konuştu.



Ateşli piknik yapılmasına saat 19.00’dan sonra müsaade edilmeyecek

Yeşil ve mavinin bir arada olduğu muhteşem doğasıyla Samsun’un eşsiz güzellikler sunduğunu belirten Vali Dağlı, Samsun İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar neticesinde 05 Temmuz31 Ekim 2022 tarihleri arasında tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmanın, motorlu taşıt kullanmanın, gezmenin ve kamp yapmanın yasaklandığını, ilimiz genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılmasının yasaklandığını, izin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında ateşli piknik yapılmasına saat 19.00’dan sonra müsaade edilmeyeceğini, ormanlık alanlarımıza yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yabancı madde kullanılmasına izin verilmeyeceğini, ilgili görevlilerin, sorumluluk alanlarında mevzuata uygun bir şekilde denetimler yaparak tespit edilen aykırılıklara karşı gerekli adli ve idari işlemleri uygulayacağını açıkladı.

Dağlı, “Ormanlarımızı ve tüm kaynaklarımızı vatandaşlar olarak korumak ve kollamak için gayret göstermeliyiz. Ormanlarımıza sadece yaptırımlar veya yasaklar ile değil her daim sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

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