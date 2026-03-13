Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Alaçam Belediyesinden öğrencilere bayramlık hediyesi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim gören öğrencilere Alaçam Belediyesi tarafından bayramlık hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam Belediyesinden öğrencilere bayramlık hediyesi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim gören öğrencilere Alaçam Belediyesi tarafından bayramlık hediye edildi.


        Şehit Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda öğrenim gören yaklaşık 140 öğrenciye, Alaçam Belediyesi tarafından bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtıldı.

        Etkinlikte öğrencilerin bayrama mutlu girmeleri amaçlanırken, erkek öğrenciler için bayram tıraşı organizasyonu da yapıldı.

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, çocukların bayram sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sosyal ve dayanışma odaklı çalışmaların devam edeceğini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        İnternetten araç kiralamak istedi, 500 bin lira dolandırıldı: 5 gözaltı
        İnternetten araç kiralamak istedi, 500 bin lira dolandırıldı: 5 gözaltı
        Kırsalda yol güvenliği artırılıyor: 3 bin metrelik otokorkuluk uygulaması
        Kırsalda yol güvenliği artırılıyor: 3 bin metrelik otokorkuluk uygulaması
        Salıpazarı'nda sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası düzenlend...
        Salıpazarı'nda sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası düzenlend...
        "Glokomda görme kaybı son ana kadar fark edilmeyebilir"
        "Glokomda görme kaybı son ana kadar fark edilmeyebilir"
        Samsun'da her gün 15 bin kişilik iftar sofrası kuruluyor
        Samsun'da her gün 15 bin kişilik iftar sofrası kuruluyor