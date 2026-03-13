Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun merkezli 3 ilde, internette sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, babasının hastalığı nedeniyle Samsun'da bulunan bir kişinin, araç kiralamak istemesi üzerine internet ortamında karşılaştığı ilana başvurması sonucu dolandırıldığını bildirerek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelilerin, internet ortamında araç kiralama hizmeti veriyormuş gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiklerini, araç kiralama vaadiyle ödeme talep ederek haksız kazanç sağladıklarını belirledi.





Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö'yü (22) İstanbul'da, H.P'yi (28) ise Iğdır'da yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

