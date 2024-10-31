Samsun-Sinop yolunda hız tespiti başlıyor

Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri" kurulum çalışmaları Türkiye genelinde devam ediyor.

10 ADET SİSTEM KURULDU

Çalışmalar kapsamında Sinop Gerze-Samsun Yakakent istikametine 32 bin 129 m, Yakakent-Gerze istikametine 31 bin 640 m, Yakakent-Alaçam istikametine 10 bin 754 m, Alaçam-Yakakent istikametine 10 bin 471 m, Alaçam-Bafra istikametine 26 bin 706 m, Bafra-Alaçam istikametine 26 bin 639 m, Bafra-19 Mayıs istikametine 11 bin 796 m, 19 Mayıs-Bafra istikametine 11 bin 616 m, 19 Mayıs-Samsun istikametine 15 bin 645 m, Samsun-19 Mayıs istikametine 15 bin 504 m olmak üzere toplam 192 bin 900 m uzunluğundaki 10 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin kurulum çalışmaları tamamlandı.