Batarya özelliği ile dikkat çeken Samsung Galaxy F62 teknoloji severler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsung Galaxy F62 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy F62 özellikleri neler? İşte merak edilenler...

SAMSUNG GALAXY F62 ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy F62'nin özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Telefonun ekranı tıpkı Galaxy S21 ailesi gibi nokta çentikli bir yapıya sahip. Çentikte telefonun 32 MP çözünürlük sunan ön kamerası bulunuyor. Galaxy F62 Exynos 9825 işlemcisinden güç alırken, bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Büyük ekranlı bu telefonda tam 7.000 mAh değerinde, akıllı telefon sektöründe eşine pek de rastlamadığımız bir batarya yer alıyor. Ancak Samsung burada 25W'lık bir hızlı şarj desteğinin bulunduğunu belirtelim. 7.000 mAh değerindeki pilin tam doluma ulaşması ne kadar sürecek bunu incelemelerde göreceğiz.

Galaxy F62'nin kamera kurulumunda dört adet kamera var. Bu kameralar 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik kamera ve 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzüne sahip olan telefon 4K video da çekebiliyor.

SAMSUNG GALAXY F62'NİN FİYATI NE KADAR?

Galaxy F62'nin fiyatı yaklaşık 330 dolardan başlıyor. 6 GB RAM'e sahip model için geçerli olan bu fiyat 8 GB RAM'li model ise yaklaşık 360 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.