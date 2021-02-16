Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Samsung Galaxy F62 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy F62 özellikleri neler?

Samsung Galaxy F62 fiyatı ne kadar? Sorusu merak ediliyor. Teknoloji devi Samsung son olarak Samsung Galaxy F62 telefonunu tanıttı. İşte teknoloji severler tarafından merakla araştırılan Samsung Galaxy F62 fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy F62 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy F62 özellikleri neler?

Batarya özelliği ile dikkat çeken Samsung Galaxy F62 teknoloji severler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsung Galaxy F62 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy F62 özellikleri neler? İşte merak edilenler...

SAMSUNG GALAXY F62 ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy F62'nin özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Telefonun ekranı tıpkı Galaxy S21 ailesi gibi nokta çentikli bir yapıya sahip. Çentikte telefonun 32 MP çözünürlük sunan ön kamerası bulunuyor. Galaxy F62 Exynos 9825 işlemcisinden güç alırken, bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Büyük ekranlı bu telefonda tam 7.000 mAh değerinde, akıllı telefon sektöründe eşine pek de rastlamadığımız bir batarya yer alıyor. Ancak Samsung burada 25W'lık bir hızlı şarj desteğinin bulunduğunu belirtelim. 7.000 mAh değerindeki pilin tam doluma ulaşması ne kadar sürecek bunu incelemelerde göreceğiz.

Galaxy F62'nin kamera kurulumunda dört adet kamera var. Bu kameralar 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik kamera ve 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzüne sahip olan telefon 4K video da çekebiliyor.

SAMSUNG GALAXY F62'NİN FİYATI NE KADAR?

Galaxy F62'nin fiyatı yaklaşık 330 dolardan başlıyor. 6 GB RAM'e sahip model için geçerli olan bu fiyat 8 GB RAM'li model ise yaklaşık 360 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Softtech 2021 Teknoloji Raporu yayımlandı - teknoloji haberleri
TEKNOLOJİYapay zeka Softtech için makale yazdı
DİKKAT! Son dakika: İYS için vatandaşlara son gün uyarısı! Haberler
TEKNOLOJİVatandaşlara son gün uyarısı!
İçme suyu şebekesini hacklediler! Haberler
TEKNOLOJİGözlerini içme suyuna diktiler!
Twitter Türkiye'de de 'devlet' etiketi uygulamasına başlıyor! Haberler
TEKNOLOJİDevlete etiket!
GeForce Now Türkiye'de! GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?
TEKNOLOJİGeForce Now Türkiye'de!
Rekabet, WhatsApp kararının gerekçesini yayınladı
TEKNOLOJİRekabet, WhatsApp kararının gerekçesini yayınladı
Clubhouse uygulaması güvenli mi? Haberler
TEKNOLOJİClubhouse güvenli mi?
BİP nedir? BİP kimin, hangi ülkenin? BİP ücretli mi?
TEKNOLOJİBİP kimin, ücretli mi?
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 5G Türkiye'de satışta! İşte Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 5G fiyatı...
TEKNOLOJİSamsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 5G fiyatları
Google hakkındaki rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta yapılacak
TEKNOLOJİGoogle'nin sözlü savunması 30 Mart'ta