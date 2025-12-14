Samsunspor: 0 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda Eldor Shomurodov ve Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle galibiyete ulaşan Başakşehir, puanını 20'ye çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Samsunspor ise haftayı 25 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 66'da Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 20'ye çıkarıp 8. sıraya tırmanırken, ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen 6. sıradaki Samsunspor ise 25 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.