Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor: 0 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 0 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda Eldor Shomurodov ve Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle galibiyete ulaşan Başakşehir, puanını 20'ye çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Samsunspor ise haftayı 25 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 22:01 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir, Samsun'u ikinci yarıda yıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 66'da Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

        Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 20'ye çıkarıp 8. sıraya tırmanırken, ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen 6. sıradaki Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı