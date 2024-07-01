Samsunspor Kulübü, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Zeki Yavru’nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, başarılı oyuncumuz Zeki Yavru ile 1 yıl daha sözleşme uzattı. Sahada gösterdiği özveri ve performansıyla hepimizin sevgisini kazanan Zeki, yeni sezonda da formamızı giymeye devam edecek” denildi.