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        Samsunspor'dan yabancı hakem talebi!

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacakları maçlarda yabancı hakemin görev almasını talep etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:57
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        Samsunspor'dan yabancı hakem talebi!
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        Samsunspor Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir başvuruda bulunarak, oynayacakları bazı karşılaşmalarda ‘yabancı hakem atanması’ talebinde bulundu.

        Samsunspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi bir başvuruda bulunarak, Süper Lig’in kritik haftalarına girilirken oynayacağımız bazı karşılaşmalarda yabancı hakem atanmasını talep etmiş bulunmaktayız. 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu doğrultuda, ilgili karşılaşmaya yabancı hakem atanması kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirterek, Sayın Federasyonumuzu tebrik ederiz. Kulübümüz, Süper Lig’de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken, haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz.

        Bu çerçevede, aşağıdaki kritik karşılaşmalara yabancı hakem atanmasını federasyonumuzun dikkatine sunuyoruz:

        16 Mart 2025: Fenerbahçe-Samsunspor

        13 Nisan 2025: Samsunspor-Galatasaray

        25 Mayıs 2025: Trabzonspor-Samsunspor

        Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz" denildi.

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