SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Biletler öncelikle Samsunspor logolu Passolig kart sahiplerine satışa açılacak olup, maça 24 saat kala diğer logolu kart sahipleri bilet satın alabilecek. Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP 3 bin TL, A Batı Alt 3 bin TL, Batı Alt-Üst 1 2 bin TL, Batı Alt-Üst 2 bin 250, Doğu Alt-Üst bin TL, kale arkaları 400 TL, Fenerbahçe Tribünü 520 TL.