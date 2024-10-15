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        Haberler Bilgi Spor Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'un konuğu oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Samsunspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı lacivertliler zorlu Samsun deplasmanından galip gelip zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 23:37 Güncelleme: 15.10.2024 - 23:37
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        Samsunspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Samsunspor - Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak konusu oldu. Ligin başarılı takımlarından Samsunspor 6 galibiyet 2 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Samsunspor - Fenerbahçe maçının biletleri 14 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de satışa çıktı.

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        SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

        Biletler öncelikle Samsunspor logolu Passolig kart sahiplerine satışa açılacak olup, maça 24 saat kala diğer logolu kart sahipleri bilet satın alabilecek. Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:

        VIP 3 bin TL, A Batı Alt 3 bin TL, Batı Alt-Üst 1 2 bin TL, Batı Alt-Üst 2 bin 250, Doğu Alt-Üst bin TL, kale arkaları 400 TL, Fenerbahçe Tribünü 520 TL.

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