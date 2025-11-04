Samsunspor-Hamrun Spartans maçına Kazak hakem!
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans ile karşılaşacak temsilcimiz Samsunspor'un maçını Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek.
Giriş: 04.11.2025 - 13:51 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:51
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçta Kazak hakem Bulat Sariyev, görev yapacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Sariyev'in yardımcılıklarını Kazakistan Futbol Federasyonundan Sergei Vassyutin ile Denis Labashov, üstlenecek.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.
