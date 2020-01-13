TFF 2. Lig Beyaz Grup'un iddialı takımlarından lider Samsunspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sancaktepe‘den Recep Burak Yılmaz ve Balıkesirspor’dan Halil Çolak’ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar, üçüncü transferini de İstanbulspor’dan Muhsin Yıldırımı alarak tamamladı. Başarılı orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldırım, hafta içinde Samsun’a gelerek sözleşme imzalayacak.
Muhsin Yıldırım, TFF 1. Lig'in ilk yarısında İstanbulspor ile 15 maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR