Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu bildirdi! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu bildirdi!

        UEFA Avrupa Konferans Ligi lig etabını 12'nci sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükselen Samsunspor, bu turda mücadele edecek oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:32 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Konferans Ligi kadrosunu bildirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu için hazırlamış olduğu oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferler İrfan Can Eğribayat ile Kouadou Jaures Assoumou’nun yanı sıra, yaz transfer döneminde kadrolar bildirildikten sonra takıma katılan Cherif Ndiaye de UEFA listesinde yer aldı.

        Samsunspor tarafından UEFA’ya bildirilen futbolcular arasında, “Okan Kocuk, Efe Berat Törüz, İrfan Can Eğribayat, Josafat Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubomir Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Mustafa Karadeniz, Deniz Şeker, Muhammet Talha Akyüz, Afonso Sousa, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç, Cherif Ndiaye, Yusuf Efe Yurtsever, Kouadou Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly, Ebrıma Ceesay” isimleri yer aldı.

        Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta 19 Şubat’ta deplasmanda rakibiyle karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat’ta Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorumda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

        Çorumda 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kayanın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        3 araca çarpıp takla attı
        3 araca çarpıp takla attı
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?