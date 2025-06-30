Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.895,81 %5,22
        DOLAR 39,7761 %-0,31
        EURO 46,6875 %-0,24
        GRAM ALTIN 4.198,59 %-0,05
        FAİZ 41,04 %-2,63
        GÜMÜŞ GRAM 46,05 %-0,28
        BITCOIN 107.735,00 %0,30
        GBP/TRY 54,5111 %-0,45
        EUR/USD 1,1727 %0,08
        BRENT 67,55 %-0,32
        ÇEYREK ALTIN 6.864,69 %-0,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, Polisan Holding'i satın alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, Polisan Holding'i satın alıyor

        Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hollanda merkezli şirketi CoreX'in kimya şirketi Polisan Holding'i satın almak için anlaşmaya vardığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisan Holding'i satın alıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hollanda merkezli şirketi CoreX, kimya şirketi Polisan Holding'i satın almak için anlaşmaya vardı.

        Polisan Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Şirketimize, Polisan Holding A.Ş.'nin Bitlis Ailesi üyeleri olan hissedarlarının ("Satıcılar"), Corex Holding BV'nin bağlı ortaklığı olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. ("Alıcı") ile Şirket sermayesinin %77,7268'ini temsil eden hisselerin devri ("İşlem") konusunda bir anlaşmaya vardıkları bildirilmiştir. Bu kapsamda, Satıcılar ile Alıcı arasında 27 Haziran 2025 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.”

        “29 Mart 2025 tarihli önemli durum açıklamamızın temelini oluşturan 28 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) "Hissedarlara Hisse Devri Modeli ile Kısmi Bölünme" başvurusu kapsamında, Duyuru Metni SPK tarafından onaylandıktan sonra, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nun hissedarların onayına sunulması için genel kurul toplanacaktır. Onay ve tescilin ardından kısmi bölünme tamamlanacak ve yeni kurulan şirket tarafından ihraç edilen yeni hisseler hissedarlarımıza dağıtılacaktır.

        Yönetim Kurulumuzun 18 Haziran 2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimizin tamamına sahip olduğu Yunanistan'daki bağlı ortaklığı Polisan Hellas SSA'nın hisselerinin tamamı üçüncü kişilere satılacaktır. Yıllık raporlarımızda “Faaliyette Olmayan Gayrimenkuller” başlığı altında yer alan İstanbul Pendik, İstanbul Kağıthane, Kocaeli-Gebze Çiftlik ve Aydın Karacasu’daki gayrimenkuller, Satıcılar tarafından SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılacak değerleme çalışması sonucunda belirlenecek değerlerden düşük olmayan bedellerle satın alınacaktır. İşlem, yukarıda belirtilen adımların tamamlanması, Rekabet Kurumu'ndan onay alınması da dahil olmak üzere tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi ve tüm ön koşulların sağlanması üzerine tamamlanacaktır. Hisse devri sonrasında Şirket'in bağlı ortaklıkları yalnızca Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş., Polisan Kimya San. A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.'deki tam sahipli hisselerinden oluşacaktır.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları