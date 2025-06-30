Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, Polisan Holding'i satın alıyor

Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hollanda merkezli şirketi CoreX, kimya şirketi Polisan Holding'i satın almak için anlaşmaya vardı.

Polisan Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimize, Polisan Holding A.Ş.'nin Bitlis Ailesi üyeleri olan hissedarlarının ("Satıcılar"), Corex Holding BV'nin bağlı ortaklığı olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. ("Alıcı") ile Şirket sermayesinin %77,7268'ini temsil eden hisselerin devri ("İşlem") konusunda bir anlaşmaya vardıkları bildirilmiştir. Bu kapsamda, Satıcılar ile Alıcı arasında 27 Haziran 2025 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.”

“29 Mart 2025 tarihli önemli durum açıklamamızın temelini oluşturan 28 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) "Hissedarlara Hisse Devri Modeli ile Kısmi Bölünme" başvurusu kapsamında, Duyuru Metni SPK tarafından onaylandıktan sonra, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nun hissedarların onayına sunulması için genel kurul toplanacaktır. Onay ve tescilin ardından kısmi bölünme tamamlanacak ve yeni kurulan şirket tarafından ihraç edilen yeni hisseler hissedarlarımıza dağıtılacaktır.