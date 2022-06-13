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Haberler Gündem 3. Sayfa 'Sanal eskort' operasyonunda 12 tutuklama
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4 ildeki 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonunda 12 tutuklama

'Sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 3 aylık çalışmanın ardından Aydın merkezli 4 ildeki operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı

'Sanal eskort' operasyonunda 12 tutuklama
'Sanal eskort' operasyonunda 12 tutuklama
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DHA

Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikâyetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. 9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Yapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. Ç.Ş. adlı erkek şüpheliler ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya doları ele geçirildi.

Şüphelilerin şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp, dolandırdıkları belirtilirken, 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi.

5'İ KADIN 12 TUTUKLAMA

Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 8 saat ifade verdi. Şüphelilerden 5´i kadın olmak üzere 12´si tutuklanırken, 1´i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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