Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti

Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Cumartesi günü hayatını kaybeden Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul etti.

CENAZE PROGRAMI

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de vardı. Lenf kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.