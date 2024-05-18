Sanat-matematik ilişkisi 'Evvel' sergisinde

Matematiğin evrensel diliyle sanatın gizemli dünyası arasındaki ilişkiyi irdeleyen 'Evvel' adlı sergi Ruzy Gallery'de açıldı. Sergi sanatın dilinden varoluşun kökenini sorguluyor, plastik sanatlarla matematiğin ilişkisini inceliyor, insanın matematiğine odaklanıyor.

Küratörlüğünü Begüm Güney'in üstlendiği sergi, Suat Akdemir, Mahmut Aydın, Nazan Azeri, Melis Buyruk, Mahmut Celayir, Leyla Emadi, Tom Fellows, Gülfem Kessler, Başak Özocak ve Jake Michael Singer'ın eserlerini bir araya getiriyor.

Sergi, ünlü İngiliz matematikçi G.H. Hardy'nin "Bir Matematikçinin Savunması" adlı kitabındaki "Bir matematikçinin yaptığı şey bir ressamın ya da şairinki kadar güzel olmalıdır. Düşünceler, renkler ve sözcükler gibi uyumlu bir biçimde birbirini tamamlamalıdır. Dünyada çirkin bir matematik için kalıcı bir yer yoktur” sözlerinden ilham alıyor.