Atıf Yılmaz'ın "Asiye Nasıl Kurtulur", "Hayallerim Aşkım ve Sen" filmlerinin setinde görev alan Mustafa Ziya Ülkenciler, Odak Film'de çalışmalarını sürdürdü. Bir yandan da birçok gazete ve derginin sanat sayfalarına içerik hazırladı.



Ülkenciler, sanat hayatı boyunca birçok fotoğraf sergisine de imza attı. Sanat yönetmenliğine ise Sinan Çetin'in "Dublör" filmiyle başladı.