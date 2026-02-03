Habertürk
Habertürk
        Sanata yön verenlerin hikâyeleri BlackBox’ta

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin etkinlik alanı BlackBox Şubat ayı boyunca edebiyattan yapay zekaya, Anadolu destanlarından İstanbul'un ikonik apartmanlarına konularının uzmanı sanatçı ve bilim insanlarının yer aldığı sohbetlere ev sahipliği yapacak... İşte program

        Giriş: 03.02.2026 - 00:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:01
        Sanata yön verenlerin hikâyeleri BlackBox'ta
        Edebiyatımızın ünlü isimleri başyapıtlardan nasıl etkilendi?

        Edebiyat Rotası’nın, 4 Şubat Çarşamba 14.30’daki buluşmasında Seray Şahinler, yazar, yönetmen ve ressam Mehmet Güreli ile Dostoyevski’nin sanatın pek çok dalına ilham veren ünlü eseri Suç ve Ceza’yı konuşacak.

        Sanatın ruhu nerede?

        Yapay zekâ artık sadece veri değil, fırça darbeleri, sahne ışıkları ve müzik notalarıyla konuşuyor. Peki bu yeni çağda, sanatın ruhu nerede duruyor? İnsanla makinenin sınırı nasıl çiziliyor? Plastik sanatlar, müzik, tiyatro ve edebiyat dünyasından isimlerle bir araya gelinen “Yekta Kopan ile Ars Machina” sohbetleri bu soruların peşine düşüyor. 11 Şubat Çarşamba 18.00’de düzenlenecek etkinliğe müzisyen Ercüment Orkut konuk oluyor.

        Babil’in Yaratılış Destanı BlackBox’ta!

        Cengiz Özdemir ile Anadolu Destanları, insanlık tarihinin büyük anlatılarının peşindeki yolculuğuna devam ediyor. 13 Şubat Cuma 18.00’de dinler tarihi uzmanı Prof. Dr. Kürşad Demirci’nin konuk olacağı bölümde, en iyi bilinen Mezopotamya eserlerinden biri olan Babil yaratılış destanı Enûma Eliş masaya yatırılıyor.

        Vedat Tek’in Evleri’nin Peşinde!

        Gazeteci ve yazar Nilay Örnek ile İstanbul sokaklarında apartman dedektifliğine çıktığımız “Her Umut Ortak Arar” dizisinde, tarihi apartmanların izini sürmeye devam! 28 Şubat Cumartesi 13.00’te konuşmada, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncü isimlerinden Vedat Tek’in evleri konuşuluyor.

        ***

        7 Şubat Cumartesi 13.00 - Gül İrepoğlu Anlatıyor: Aşk ve Sanat

        10 Şubat Salı 18.00 - Doç. Dr. Seda Yavuz ile Kadınların Gözünden: Semiha Berksoy

        15 Şubat Pazar 14.00 - Figen Ayhan ile Sanatın Başka Tarihi: Egzotizm’de İnci Avcıları

        18 Şubat Çarşamba 18.00 - Havva İşkan ile Çağlar Arasında Yolculuk: Klasik Dönem Heykelleri

        22 Şubat Pazar 14.00 - Ayşegül 20. Yüzyılda: 1960’lar

        Etkinlik biletleri Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edilebilir.

