Sanata yön verenlerin hikâyeleri BlackBox’ta

Edebiyatımızın ünlü isimleri başyapıtlardan nasıl etkilendi?

Edebiyat Rotası’nın, 4 Şubat Çarşamba 14.30’daki buluşmasında Seray Şahinler, yazar, yönetmen ve ressam Mehmet Güreli ile Dostoyevski’nin sanatın pek çok dalına ilham veren ünlü eseri Suç ve Ceza’yı konuşacak.

Sanatın ruhu nerede?

Yapay zekâ artık sadece veri değil, fırça darbeleri, sahne ışıkları ve müzik notalarıyla konuşuyor. Peki bu yeni çağda, sanatın ruhu nerede duruyor? İnsanla makinenin sınırı nasıl çiziliyor? Plastik sanatlar, müzik, tiyatro ve edebiyat dünyasından isimlerle bir araya gelinen “Yekta Kopan ile Ars Machina” sohbetleri bu soruların peşine düşüyor. 11 Şubat Çarşamba 18.00’de düzenlenecek etkinliğe müzisyen Ercüment Orkut konuk oluyor.

Babil’in Yaratılış Destanı BlackBox’ta!

Cengiz Özdemir ile Anadolu Destanları, insanlık tarihinin büyük anlatılarının peşindeki yolculuğuna devam ediyor. 13 Şubat Cuma 18.00’de dinler tarihi uzmanı Prof. Dr. Kürşad Demirci’nin konuk olacağı bölümde, en iyi bilinen Mezopotamya eserlerinden biri olan Babil yaratılış destanı Enûma Eliş masaya yatırılıyor.