'Sanatla Randevu' Pera Müzesi'nde

Sanatın ve tarihin sanatseverler ile buluşmasında önemli adımlar atan, sanat ve gezi tutkunlarını bir araya getiren Sanatla Randevu, her ay planlanan birçok etkinlikle benzersiz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Sanatla Randevu, 22 Aralık tarihinde 12.00-14.00 saatleri arasında Dr. Ezgi Bakçay ile Pera Müzesi’ndeki “Gelecek Hatıralar” sergi gezisinde katılımcılarını sanat yolculuğuna çıkaracak.

Ayşe Kaynarcalı öncülüğünde hayata geçirilen Sanatla Randevu, sanat aşıklarını, sanatın kökleriyle tanıştıran bir oluşum görevi üstlenmeye devam ediyor. Sanata dair turları bugüne kadar hiç yapılmamış bir kombinasyonla sunuyor.

Sanatla Randevu, sanatın farklı bir ya da birkaç dalını işin içine katarak, biraz da her zamankinden farklı deneyimler sunuyor. Sanatla Randevu kapsamında, farklı tecrübeler yaşatacağına inandığı seyahat noktalarını, mekanları, kişileri ve hikayelerini bir araya getirerek programlar çıkarıyor ve unutulmayacak tecrübelere dönüştürüyor.

Pera Müzesi’ndeki “Gelecek Hatıraları” sergisi, nesnelerin yardımıyla hatırlananlara odaklanırken güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ile gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. Geçmişe nostaljik bir bağlılık yerine geleceği nasıl hatırlayacağımız hakkında düşünmeyi öneriyor.

Ayşe Kaynarcalı ve Sanatla Randevu gezileri hakkında daha detaylı bilgi almak için https://sanatlarandevu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.