'Sanatta Yaratıcı Bakışlar III' İKSV Alt Kat'ta

İKSV Alt Kat tarafından, Paribu’nun desteğiyle 2023’ten bu yana düzenlenen Sanatta Yaratıcı Bakışlar atölye programı, gençlere yaratıcılıklarını geliştirme ve toplumsal etki yaratma cesareti kazandırıyor. Programın yeni döneminde katılımcılar; Beliz Güçbilmez ile kurmacayı yaratmak, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar ile yeni nesil hikâye anlatımı, Merve Mepa ile medya arkeolojisi üzerine çalışarak sanatın farklı alanlarında hem teorik hem de uygulamalı deneyim kazanacak. Kontenjanı 25 kişiyle sınırlı olacak atölyeler için başvurular, İKSV Alt Kat ekibi ve atölye yürütücüleri tarafından değerlendirilecek. Atölyelere başvurular, İKSV Alt Kat web sitesinden yapılacak.

REKLAM

“Sanatta Yaratıcı Bakışlar III” Atölye Programı

Beliz Güçbilmez ile kurmacayı yaratmak (23-25 yaş)

Yazar ve akademisyen Beliz Güçbilmez, Manyetik Alan Metodu’nu yazarlığın öğretilebilir olduğuna dayanarak kapsamlı bir yazma ve düşünme sistemi olarak anlatacak. Katılımcılar bu atölyede, yazma alışkanlıklarını ve biriktirdiklerini metodun sunduğu bakış açısıyla nasıl harmanlayabileceklerini keşfedecekler. Kurmacanın temel bileşenlerini ayırt etmeyi, çekirdek bir fikrin etrafında sağlam yapı kurmayı ve yazarlık sezgisini geliştirmeyi hedefleyen atölye, Raymond Carver’ın Katedral adlı eserinden metin analizi yaparak yazma pratiğini derinleştirecek.