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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde güçlü artış - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretiminde güçlü artış

        Sanayi üretim endeksi aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7, bir önceki aya göre ise yüzde 5 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:10
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        Sanayi üretiminde güçlü artış
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        TÜİK aralık ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aralıkta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 yükseldi. Böylece 5 aylık yıllık daralma serisinin ardından 2 ay üst üste sanayi üretiminde yıllık yükseliş kaydedildi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 11.4 arttı.

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        Sanayi üretimi aralıkta aylık olarak ise yüzde 5 arttı.

        Aralıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 yükseldi.

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