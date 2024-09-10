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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde gerileme - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretiminde gerileme

        Sanayi üretim endeksi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 düştü. Böylece sanayi üretiminde 2 ay üst üste yıllık düşüş kaydedilmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:18
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        Sanayi üretiminde gerileme
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        TÜİK temmuz ayı sanayi üretim endeksi gelişmelerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 geriledi.

        Böylece sanayi üretiminde iki ay üst üste yıllık olarak düşüş kaydedilmiş oldu. Haziranda endeks geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 gerilemişti.

        İMALAT SANAYİNDE YÜZDE 5.1'İK DÜŞÜŞ

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 yükselirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.1 düştü. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 8.2 arttı.

        Sanayi üretim endeksi temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0.4 yükseldi.

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