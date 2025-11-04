Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, OSB sayısını 371'e endüstri bölgelerinin sayısını 52'ye çıkardıklarını belirtti.

Son bir yılda 9 OSB, 8 endüstri bölgesi ve 11 sanayi alanı ilan ettiklerini anlatan Kacır, 32 OSB ve 2 endüstri bölgesi genişleme alanıyla 8 bin 165 hektar yeni yatırım alanı oluşturduklarını söyledi.

Bakan Kacır, 60 bine yakın fabrikanın üretimde olduğu OSB ve endüstri bölgelerinin büyüklüğünü 155 bin hektara çıkardıklarına dikkati çekerek, "Yatırım programımızdaki 25 OSB altyapı ve 6 Sanayi Sitesi projesini bu yıl tamamlayarak 110 bin kişiye istihdam alanı oluşturacağız. Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerdeki boş sanayi alanlarını çevrimiçi platformda tahsise açıyoruz. Ekim 2024'te başlattığımız bu uygulamada bugüne kadar 191 OSB'de yaklaşık 22 milyon metrekare alan için 5 bin 318 yatırımcıdan başvuru aldık" ifadelerini kullandı.

OSB'lerde kamulaştırma ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak için devreye aldıkları ön tahsis modelinde, 59 OSB'de yaklaşık 36 milyon metrekarelik alan için 1433 yatırımcının başvurduğunu aktaran Kacır, OSB'lerde atıl yatırım yeri kalmaması için gerekli faaliyetleri etkin şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

Kacır, Sanayi Alanları Master Planı ile arazi yapısı, depremsellik, su kaynakları ile mevcut ve 2053'e dek yapılması planlanan ulaşım altyapıları gibi unsurları dikkate alarak sanayinin geleceğini yönlendirdiklerini, gelişim bölgelerini inşa ettiklerini dile getirdi. Depremden zarar gören sanayiciler için Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da 936 iş yerinin inşasını bu yıl tamamladıklarını kaydeden Kacır, "Yıl sonuna kadar Kahramanmaraş ve Hatay'da 136 iş yerinin daha inşasını tamamlayacağız. 2026'da 1800'den fazla iş yerini daha inşa edeceğiz." diye konuştu. "1584 YATIRIM İÇİN TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK" Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile her ilde 4 yatırım konusunu desteklediklerini, programın ilk çağrısında 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje için başvuru aldıklarını belirtti. Kalkınma ajanslarının bugüne kadar 27 bin 365 projeye 87 milyar lira destek sağladığını dile getiren Kacır, geçen yıl destekledikleri projelerle 6 bin 63 kadın istihdamına, 6 bin 314 kadının girişimcilik yolculuğuna öncülük ettiklerini söyledi. Ajansların ve bölge kalkınma idarelerinin kuruluşundan bugüne 1,1 milyar avro uluslararası kaynağı bölgesel ve kırsal kalkınma projeleri için Türkiye'ye kazandırdıklarını vurgulayan Kacır, "Bölge kalkınma idarelerimizle 2014'ten bu yana tarım, sulama, kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma, sanayi ve enerji alanlarında 54,8 milyar lira tutarındaki projelere destek sağladık. Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçemizde gerçekleştirilen yatırımları en üst seviyede destekliyoruz. Bu kapsamda 245 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip, 70 bin 212 kişiye istihdam sağlayacak 1584 yatırım için teşvik belgesi düzenledik." şeklinde konuştu.

"990 TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ 160 MİLYAR LİRA YATIRIM ALDI" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile 155 üretim tesisini ülkeye kazandırdıklarını, 11 binden fazla istihdam oluşturduklarını dile getirerek, programın yeni döneminde de 100 yeni fabrikayla 10 bin gence iş imkanı sunacaklarını bildirdi. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile 14 ilde 173 projeye 15,1 milyar lira katkı sağladıklarını anlatan Kacır, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 81 ilimizde 749 projeye 6 milyar lira kaynak ayırarak dezavantajlı kesimlerin sosyo ekonomik hayata katılımını temin ettik. Üreten Şehirler Programı kapsamında imalat ve ihracat merkezi konumundaki 13 ilde 29 projeye 337 milyon lira kaynak sunduk." dedi. Kacır, AB tescilli coğrafi işaret sayısını 38'e çıkardıklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu kaydetti. Fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla 4,6 milyar liralık kamu kaynağı ile 120 milyar liralık fonu harekete geçirdiklerini vurgulayan Kacır, "Bu fonların da katkısıyla 990 Türk teknoloji girişimi 160 milyar lira yatırım aldı. TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulan 2 bin 578 teknoloji girişimine 3,4 milyar lira destek sağladık. Yurt dışındaki girişimlerin ve teknoloji uzmanlarının Türkiye'ye kazandırılmasını teşvik eden Türkiye TechVisa Programı'nı uyguluyoruz. 4 bin 500'e yakın yabancı teknoloji uzmanını ekosistemimize dahil ettik." değerlendirmelerinde bulundu.

"TEKNOPARK YA DA GO GİRİŞİM OFİSİ OLMAYAN İLİMİZ KALMAYACAK" "Terminal İstanbul" markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüştürülecek Atatürk Havalimanı terminal binalarını teknopark ilan ettiklerini dile getiren Kacır, "Teknoparklardaki girişim ofislerinin sayısını 101'e, KOSGEB desteğiyle kurduğumuz TEKMER'lerin sayısını 39'a, bu merkezlerdeki yeni girişimlerin sayısını ise 4 bin 71'e yükselttik. 2026 sonunda teknopark ya da GO girişim ofisi olmayan ilimiz kalmayacak" diye konuştu. Kacır, KOSGEB ile bu yıl 40 bin 472 KOBİ'ye 12 milyar 325 milyon lira destek sağladıklarını, üretim gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmak isteyen 1675 KOBİ'nin 26 milyar 902 milyon liralık yatırım projesinin önünü açtıklarını, 1000 KOBİ'nin 12 milyar 536 milyon liralık krediye erişmesine olanak sağladıklarını anlattı. Bu yıl 73 bin 330 kişiye çevrimiçi girişimcilik eğitimi verdiklerini belirten Kacır, 16 bin 714 yeni işletme kurulmasını desteklediklerini, işini geliştirmek isteyen 1261 yeni girişimciye 1 milyar 62 milyon lira destek olduklarını, 126 bin işletmeyi yerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı'nı hayata geçirdiklerine işaret eden Kacır, "Bu sektörlerde istihdamını koruyan işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağlıyoruz. Programdan yararlanan 15 bin 225 KOBİ'de 416 bin emekçimizin istihdamını koruduk, 22 bin 221 yeni istihdam oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, 2025'in 10 ayında 75 bin 913 bilim insanı ve öğrenciye TÜBİTAK eliyle 3 milyar 640 milyon lira destek sağladıklarını belirterek, Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı ile Türkiye'ye gelen 261 bilim insanının projelerinde çoğunluğu doktora ve yüksek lisans öğrencisi 1453 bursiyerin görev aldığını dile getirdi. "MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ'NİN SAYISI 100'E ERİŞECEK" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bugüne kadar Ar-Ge merkezlerinde ve teknoparklarda istihdam edilen araştırmacılar için 438 milyon lira maaş desteğinde bulunduklarını, 85 binden fazla öğrenciye staj imkanı sağladıklarını söyledi. 81 ilde 131 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 42 bin 133 öğrencinin eğitimlere katıldığını, 10 bin 812'sinin eğitimlerini başarıyla tamamladığına dikkati çeken Kacır, "Bu yıl düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde 96 ülkeden 1 milyon 150 bine yakın genç yarıştı. Üniversite kampüslerinde kurulumuna başladığımız Milli Teknoloji Atölyeleri'nin sayısı 2026 sonunda 100'e erişecek. 204 üniversite ve 106 firmayla sürdürdüğümüz Sektör Kampüste Programı ile açılan 600'den fazla kredili seçmeli derste 17 bin öğrenciyi sektör deneyimiyle buluşturduk." bilgilerini verdi. Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları'nda öğrencilerin 10'unun altın olmak üzere 64 madalya kazandığını dile getiren Kacır, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda da 19 bin 43 projeye destek sağladıklarını kaydetti.

Kacır, bilim merkezleri sayısını 40'a çıkardıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar 18 milyonu aşkın ziyaretçiyi bilimle buluşturduk. Gençlerimiz için 7 bölgemizde 16 bilim kampı düzenledik. Bu yıl yaklaşık 2 milyon kitap ve 6 milyon dergiyi okuyucuyla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde, fen, teknoloji ve mesleki eğitim odaklı Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız." diye konuştu. Ufuk Avrupa ile 359 milyon avroluk fonu Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Kacır, 47 ülkenin yer aldığı Avrupa Ar-Ge işbirliği ağı Eureka'da geçen yıl en fazla destek alan dördüncü ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Kacır, AB eş finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın ilk iki döneminde, 760 milyon avro bütçeyle 86 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu projelerle kurduğumuz İş Geliştirme Merkezleri, Ortak Kullanım Tesisleri, Test ve Analiz Merkezleri ile Ar-Ge, Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinden 22 binden fazla KOBİ ve girişim faydalandı." dedi. Sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, AB mevzuatına uyumumu güçlendirecek 58,5 milyon avro bütçeli 16 projenin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem sivil hem de askeri sahada kullanılabilecek teknolojiler geliştiren 6 şirketimiz NATO DIANA programında destek almaya hak kazandı. Ülkemizin teklifiyle başlatılan Türk Devletleri Teşkilatı Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantıları ile Ar-Ge ve inovasyonda ortak platformlar kurmayı, teknolojik kapasitemizi birlikte güçlendirmeyi, yapay zeka projeleri, Türkçe Büyük Dil Modeli, siber güvenlik altyapıları, uzay ve uydu sistemleri gibi alanlarda ortaklaşa hareket etmeyi hedefliyoruz." "TOGG'UN YENİ MODELİ T10F'NİN TİP ONAY BELGESİ'Nİ DÜZENLEDİK" Son bir yılda 18 ülkeyle uzay, sınai mülkiyet hakları, yatırımların teşviki ve sanayi işbirlikleri için 34 anlaşma imzaladıklarını bildiren Kacır, bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırım diplomasisini güçlendirmek üzere STI3 ikili işbirliği mekanizmasını hayata geçirdiklerini, ilk adımı da İtalya ile attıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bu yıl ölçü aletlerine ilişkin 1 milyon 488 bin 703 periyodik muayene ve 216 bin 570 ani denetim yaptıklarını dile getirerek, güvensiz ürünlerin Türkiye'ye girişini engellediklerini söyledi. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında bu yıl 120 binden fazla test ve kalibrasyon hizmeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti: