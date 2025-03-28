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        Haberler Bilgi Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli otomobil desteği nedir, başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir, detaylar belli oldu mu?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yerli otomobil desteği nedir, kimler yararlanabilir?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, düşük gelirli hanelere yönelik yerli otomobil desteği üzerinde çalışıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin araba sahibi olması amaçlanıyor. Peki, yerli otomobil desteğinden kimler faydalanabilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:58
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışıyor. Bu program kapsamında, özellikle düşük gelirli ailelere uzun vadeli ve uygun finansman seçenekleri sunulması hedefleniyor. Peki, yerli otomobil desteği ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?

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        KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

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        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

        Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

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        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

        Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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