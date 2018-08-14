Mustafa Varank
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Sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk." dedi

14.08.2018 - 09:58 | Güncelleme: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1,2 milyar TL kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz" dedi.

Reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığında (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildi. 10 ayrı destek programı sadeleştirildi ve 'TEYDEB 2.0' adıyla yeni bir destek programı hazırlandı.
Sistem değişikliği ve yeni açılan çağrılar hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEYDEB’in kuruluşundan 2017 yılına kadar 23 yılda yaklaşık 10 bin proje için toplam 8,3 milyar TL destek sağladığını ve bu desteklerle 15 milyar TL’lik Ar-Ge hacmi oluşturulduğunu açıkladı. Varank, teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik Teknogirişim Desteği kapsamında ise yaklaşık 16 bin iş fikri başvurusu alındığını, 77 milyon TL hibe destekle 958 girişimcinin firmalarını kurduğunu kaydetti.

TEYDEB’in destek programlarının sayısının yıllar içinde artırdığını hatırlatan Varank, esnek ve yalın bir süreç sağlamak amacıyla mevzuatları ayrı ayrı tanımlı 10 farklı destek programının, iki başlık altında toplandığını bildirdi. Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak sadeleştirilen bu yeni destek sistemine 'TEYDEB 2.0' adı verildiğini belirten Varank, sanayicilere yönelik hazırlanan yeni destek programına ilişkin şu bilgileri verdi:

“1 Ağustos itibariyle açılan SADE kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon TL bütçe ayrıldı. Yıl sonuna kadar sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1,2 milyar TL kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine destek vereceğiz. Bu yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan bütün sanayicilerimize, girişimcilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Yeni fikri olanlar ve yeni ürün geliştirmek isteyenlere her türlü desteği vermeye hazırız.”

Bakan Varank ayrıca kamu-üniversite-sanayi işbirliğini oluşturmaya ve özellikle teknoloji tabanlı girişimci ve KOBİ’lere iş geliştirme ve yenilik alanlarında mentörlük sağlamaya yönelik kolaylaştırıcı destekleri de hayata geçireceklerini bildirdi.
Varank’ın açıkladığı TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusu yapıldı. Bu çağrıya 31 Aralık 2018’e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başvuruları ziyaretli hakemlik ile değerlendirilecek. 31 Aralık beklenmeden başvurular alındıkça değerlendirme süreci başlayacak.

 

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Yorumlar 4
  • Misafir 16 dakika önce
    BEN NİYE GÖREMİYORUM DESTEK BORCUM YOK HARCIM YOK
  • Misafir 32 dakika önce
    oleyyy
  • Misafir 33 dakika önce
    Borçlandırma amaçlı
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