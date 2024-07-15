Sancaktepe'de kümes yangını: 30 tavuk öldü

İstanbul'da ahır ve kümeste çıkan yangın sonucu 30 tavuk öldü. AA'nın haberine göre, Sancaktepe ilçesi Paşaköy mahallesinde bulunan bir ahırda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AHIRDA BAŞLAYIP KÜMESE SIÇRADI Kısa sürede büyüyen yangın ahırın yanında bulunan kümese sıçradı. Haber edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.