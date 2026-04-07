        Sanchez'den Lübnan'a destek mesajı | Dış Haberler

        Sanchez'den Lübnan'a destek mesajı

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Lübnan'a olan desteğini yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 01:01 Güncelleme:
        Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

        "Lübnan bu savaşı seçmedi. (Lübnan'ın) Egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." diyen Sanchez, Selam ile görüşmesinde İspanya'nın Lübnan'a olan desteğini ve dayanışmasını ifade ettiğini kaydetti.

        Sanchez ayrıca, Lübnan'daki BM barış gücü UNIFIL'deki İspanyol birliklerinin "takdire şayan bir iş yaptığını" belirterek, "BM barış gücü misyonuna yönelik saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır." çağrısında bulundu.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından dolayı şimdiye kadar 1497 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 630'dan fazla kişi de yaralandı.

