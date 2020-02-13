Sıfır diye aldı! 4 yıl sonra şoke oldu

DHA

Olay, merkez Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Günay B.(28)., beraberindeki Mert İ. ve Bedirhan B. ile birlikte babasının arkadaşı Kemal Ç.'nin barakasına gitti. Günay B. ve arkadaşları, bir süre sohbet edip alkol aldıkları işçi emeklisi Kemal Ç.'yi iple sandalyeye bağladı. Grup, Kemal Ç.'yi dövüp, 5 kredi kartı ile bin lirasını aldı. Şüphelilerin gitmesinin ardından kendi imkanıyla iplerden kurtulan Kemal Ç., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın uyarısı üzerine müşteri hizmetlerini arayan Kemal Ç., kredi kartlarını işleme kapattırdı.

Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerden Günay B.'yi, saklandığı sanayi sitesindeki bir lastikçi dükkanında yakalayıp, gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Muğla'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64),sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2´si daha yakalandı.

Dün yakalanan Günay B´nin (28) ardından bugünde Mert İ. arkadaşının evinde, Bedirhan G. ise Aydın´ın Kuşadası ilçesindeki bir apartta gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı. Günay B.´nin jandarmadaki ifadesinde, "Bin lirayı arkadaşıma borç verdim. Şifresini öğrendiğim kredi kartlarından bir türlü para çekmeyi beceremedim. Sinirlendiğim için hepsini kırıp çöpe attım. Olan oldu, son pişmanlık fayda etmez" dediği öğrenildi.