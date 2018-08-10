Sandecja Nowy Sacz - Katowice maçı rakamları

Polonya 1.Lig maçında Sandecja Nowy Sacz ile Katowice, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:10. 2 puanlı Sandecja Nowy Sacz 14. sırada bulunuyor, Katowice 4 puana sahip ve 10. sırada. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Katowice, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandecja Nowy Sacz kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Katowice sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Sandecja Nowy Sacz son haftadaki Miedz Legnica müsabasında 1-0 kazandı.

Katowice ise Chrobry Glogow karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Katowice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Katowice, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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