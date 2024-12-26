Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 40. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sandık Kokusu 40. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin son bölümünde Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf etti. İşte, 25 Aralık 2024 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 40. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin 40. bölümünde Feryal’ın cinayet davasında herkes sorguya alındı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 40. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
SANDIK KOKUSU’NUN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sandık Kokusu'nun 40. Bölümünde; Feryal’ın şikâyeti üzerine Filiz ve Gülnaz’ın karakolda ifadesi alınır.
Çaresiz kalan Hasan, Feryal’ı vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker.
Ama bu işin peşini bırakmayacaktır.
Bora ve Karsu’nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur.
Bora, ilk gördüğü an Karsu’dan etkilendiğini itiraf eder.
Hakan’dan hoşlanan Petek, bir araya gelmek için Ayça’yı sıkıştırmaya başlar.
Ethem’le arayı sıcak tutmak isteyen Ayça, fırsattan istifade Hakan’ı da ikna ederek bir buluşma ayarlar.
Kıvanç, Irmak’ın eskiden üvey babasıyla evli olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırır.
Feryal’ın cinayet davasında herkes sorguya alınır.
Filiz gerçekten Feryal’ı öldürmüş müdür?
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM CANLI İZLE
25 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 40. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.