Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sandık Kokusu 43. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Hakan’dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…