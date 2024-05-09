'Sandık Kokusu'nda Deniz kaçırıldı

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşamki heyecan dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Hasan’ın karanlık işlerden uzaklaşmak istemesinin üzerine sinirlenen eski ortağı Süleyman’ın, Hasan’ı Atilla ile tehdit etmesi gerilimi arttırdı. Atilla’ya kendisini affettirmek isteyen Karsu’nun çabalarının damga vurduğu bölümde Hasan, Filiz ile konuşmasının üzerine Karsu’dan özür dilemek için kitapçıya gitti. Karsu’yla konuştuğu esnada aldığı telefonla Deniz’in Süleyman tarafından kaçırıldığını öğrenen Hasan şoke oldu. Nefeslerin tutulduğu bu olay sonrasında Atilla-Karsu ve Filiz - Hasan arasındaki dinamiklerin nasıl ilerleyeceği ve mafya Süleyman’ın Deniz’e zarar verip vermeyeceği izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

REKLAM 'Sandık Kokusu'; dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 4.88 izlenme oranı 12.70 izlenme payı, Total’de 4.27 izlenme oranı 11.70 izlenme payı, AB grubunda ise 4.02 izlenme oranı 11.38 izlenme payı elde etti. Dizi, yayınlanan bölümüyle sosyal medyada da oldukça konuşuldu. YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? 'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 21'inci bölümünde; Karsu, çocukları alıp beraber yaşayabileceklerinin mümkün olmadığını ona göstermek için Reha’nın evine taşındı. Filiz ile arasının düzelmesini isteyen Hasan ise Filiz’i nihayet konuşmaya ikna etti ve Filiz, Atilla ile Karsu’nun arasında yaşananlardan dolayı bir süre Hasan ile arkadaşlıklarına devam etme konusunu düşünmek istediğini söyledi. Site yönetimini ele alan Lale, adımlarını sağlam atarak sitenin her yerine güvenlik kameraları yerleştirdi ve Filiz ile Türkan’ı havuza toprak dökerlerken kameradan yakalayıp site sakinlerine gösterdi. Hande, Reha’yı geri kazanmak için harekete geçti ve düşüp sakatlandığı konusunda yalan söyleyerek Reha’nın evine geri döndü. Mert’in sahne aldığı gecede, Irmak, Karsu ve Atilla bir araya geldi. Irmak ve Karsu’nun Mert’e sahnede eşlik ettiği sırada Atilla ve Karsu arasında samimi anlar yaşandı. Atilla’ya kendini affettirmek için kitap isimleri aracılığıyla Atilla’ya özür mesajı hazırlayan Karsu, sonunda Atilla’nın gönlünü almayı başardı ve ikili arasındaki buzlar eridi.

Karsu’nun romantik planı; REKLAM Bölümün finalinde ise Filiz ile konuşmasının üzerine Karsu’nun gönlünü almak amacıyla kitapçıya giden Hasan, o sırada Süleyman tarafından arandı ve Süleyman’ın Deniz’i kaçırdığını öğrendi. Hasan Ağa’nın düşmanları Deniz’i kaçırıyor; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! 'Sandık Kokusu’nun 22'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Hasan’ın düşmanının Deniz’i kaçırması üzerine Reha’nın Karsu’ya velayet davası açması gerilimi arttırırken; Filiz, Hasan ile yüzleşiyor. Atilla, Deniz’in kaçırıldığını öğrenmesinin ardından Hasan’ın karşısına çıkıyor ve Deniz’i kurtarmak için ne gerekiyorsa kendisinin yapacağını söylüyor.