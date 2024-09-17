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        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yarın akşam var mı? Show TV'de Sandık Kokusu yeni sezon hangi tarihte?

        Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yarın akşam var mı?

        Sandık Kokusu yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde Karsu'nun karşısına çıkan Bora Bozbeyli'nin kim olduğu dikkat çekmişti. İşte "Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yarın akşam var mı?" sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 21:11 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:14
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        Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Sandık Kokusu yeni bölümü merakla bekleniyor. Çarşamba akşamları Show TV ekranında seyirci ile buluşan Sandık Kokusu dizisi için merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yeni bölüm yarın mı? İşte ayrıntılar...

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        SANDIK KOKUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yeni sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek.

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        SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

        Sandık Kokusu'nun 26. Bölümünde; Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir.

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        Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider.

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        Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?

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