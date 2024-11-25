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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu 2'nci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Karsu telefonla konuşurken Bora'ya karşı olan sevgisini anlatıyor. O sırada Karsu'nun evinde olan Bora'nın da bunları duymasıyla ikili arasında neler olacağı merak konusu oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:02
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        Yeni bölümden 2'nci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Reha aldatıldığını öğrenmesiyle yüzüğü atarken Gülnaz’ın İstanbul’da yaşamaya devam edeceğini öğrenen Filiz’in huzuru kaçıyor. Kıvanç’ın, Irmak’a “Eğer biriyle evlenecek olsaydım, bu kişi bir tek sen olabilirsin” demesi ve öpüşmeleri tanıtıma damgasını vuruyor. Karsu telefonla konuşurken Bora’ya karşı olan sevgisini anlatıyor. O sırada Karsu’nun evinde olan Bora’nın da bunları duymasıyla ikili arasında neler olacağı merak konusu oluyor.

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        Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu’nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatırken ikili, olayı yaşamamış gibi davranmaya devam etmeye karar verdi. Evdeki kaostan bunalan ve kendi hayatına odaklanmak isteyen Lale de yurt dışına taşınma kararı aldı.

        Urfa’ya dönmek için uçağa binen Gülnaz, kalkış sırasında yaşadığı tartışmayla karakola götürülürken hava yollarının kendisini kara listeye almasıyla İstanbul’da kaldı. Gülnaz, Türkan’dan yardım istedi ve herkesten bu durumu saklayarak yanına yerleşti. Kendine bakım yaptırmak için kliniğe giden Filiz, Hande ve Mete’nin samimi hallerini görürken etraftan da duyduklarıyla şoka girdi. Bu konuyu araştırması için Dilaver’den yardım istedi ve Hande’nin Reha’yı aldattığını öğrendi.

        Kulübü Hasan ve Filiz için kapattırıp özel bir yemek düzenlerken Filiz Hasan’ın bu çabasına artık karşı koyamadı ve affetti. İkilinin romantik anları izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ofiste tadilat olduğu için Bora’nın yalısına çalışmaya giden Karsu’nun eline çay dökülürken Bora yardımına koştu. Bora’nın Karsu’ya krem sürdüğü ve ikilinin yakınlaştıkları anlar dikkat çekti. İş yemeğinden dönen Karsu’yu Bora evine bırakırken Karsu ve Bora’yı görünce sinir olan Reha, laf atıp uğraşmaya başladı. Daha fazla dayanamayan Karsu, Hande’nin kendisini aldattığını Reha’nın yüzüne haykırdı. Reha’nın yaşadığı şokla neler olacağı merak konusu oldu.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu
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