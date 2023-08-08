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        Haberler Dünyadan Sandra Bullock'un sevgilisi Bryan Randall hayatını kaybetti - Son dakika magazin haberleri

        Sandra Bullock'un sevgilisi Bryan Randall hayatını kaybetti

        Sandra Bullock'un 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bryan Randall 57 yaşında hayata veda etti. Randall, 3 yıldır ALS ile mücadele ediyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:21
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        'Akademi' ve 'Altın Küre' dahil birçok ödüle layık görülen Sandra Bullock, 13 yıldır birlikte olduğu fotoğrafçı Bryan Randall'ın acısıyla sarsıldı.

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        3 yıldır ALS ile mücadele eden Bryan Randall, 57 yaşında hayatnı kaybetti.

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        Bryan Randall'ın ailesi, yaptığı açıklamada "Bryan Randall'ın ALS ile 3 yıllık bir savaşın ardından huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bryan, ALS ile olan yolculuğunu gizli tutmayı erken seçti ve ona değer veren bizler, talebini yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.

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        Yapılan açıklamada ayrıca "Bu hastalık manzarasında bizimle birlikte yol alan yorulmak bilmez doktorlara ve oda arkadaşımız olan, bizimkilerle birlikte olmak için genellikle kendi ailelerini feda eden şaşırtıcı hemşirelere son derece minnettarız. Şu anda mahremiyetin yasını tutmak ve Bryan'a veda etmenin imkansızlığıyla yüzleşmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        OĞLUNUN FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE TANIŞTILAR

        İki evlatlık çocuğu bulunan Sandra Bullock, Bryan Randall ile ilk olarak Ocak 2015'te oğlu Louis'in doğum gününün fotoğrafını çektiğinde tanışmıştı. Çift, ilişkilerini aynı yıl içerisinde Jennifer Aniston ve Justin Theroux'nun düğününde birlikte katılarak ilan etmişti.

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        "HAYATIMIN AŞKINI BULDUM" DEMİŞTİ

        Daha önce 'Red Table Talk' programında evlilik konusunu ele alan Sandra Bullock, "Hayatımın aşkını buldum. İki güzel çocuğu paylaşıyoruz - üç çocuk, Randall'ın büyük kızı. Bu şimdiye kadarki en iyi şey" dedi.

        "Yaptığım gibi yap demek istemiyorum ama sadık bir ortak ve sadık bir anne olmak için bir kağıda ihtiyacım yok" diyen Bullock, daha sonra "Bana her zaman yanında olmamın söylenmesine ihtiyacım yok. En zor zamanlarda, iyi bir adamla fırtınaları atlatmamın söylenmesine ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

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        5 YIL EVLİ KALDI

        Sandra Bullock, ilk evliliğini ise 2005 - 2010 yılları arasında ABD'li iş insanı Jesse James ile gerçekleştirmişti.

        Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock, Bacgrid USA, AP

        #Sandra Bullock
        #Bryan Randall
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