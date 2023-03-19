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Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep hava durumu: Meteoroloji'den uyarı geldi!

Geçtiğimiz Çarşamba günü sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman için Meteoroloji'den yenin uyarı geldi. Öte yandan dün yoğun sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Gaziantep için de Meteoroloji'den yeni yağış tahmini geldi. Peki, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep hava durumu nasıl? İşte Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep hava durumu...

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  • Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep hava durumu 19 Mart Pazar: Meteoroloji'den uyarı geldi!

    Sel felaketinin yaşadığı Adıyaman ve Şanlıurfa'da bugün hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Öte yabdan Gaziantep'te dün meydana gelen sağanak ve dolu yağışı sonrası gözler Meteoroloji Hava Durumu 19 Mart tahminlerine çevrildi. Peki, bugün Şanlıurfa, Adıyman ve Gaziantep hava durumu nasıl olacak? Merak edenler için güncel hava durumu raporunu haberimizde derledik. İşte 19 Mart Pazar günü yani bugün Şanlıurfa, Adıyman ve Gaziantep hava durumu...

     
  • Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep hava durumu 19 Mart Pazar: Meteoroloji'den uyarı geldi!

    ŞANLIURFA VE ADIYAMAN İÇİN UYARI

    Şanlıurfa'da bugün de sağanak yağı bekleniyor. Meteoeoloj, tarafından yapılan tahminlere göre, Şanlıurfa'da havanın bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

     
  • Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep hava durumu 19 Mart Pazar: Meteoroloji'den uyarı geldi!

    Adıyaman'da ise havanın bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

     
  • Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep hava durumu 19 Mart Pazar: Meteoroloji'den uyarı geldi!

    GAZİANTEP HAVA DURUMU

     Gaziantep'te bugün için herhangi bir dolu yağışı uyarısı yapılmadı. Ancak bölge için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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