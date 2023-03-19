ŞANLIURFA VE ADIYAMAN İÇİN UYARI

Şanlıurfa'da bugün de sağanak yağı bekleniyor. Meteoeoloj, tarafından yapılan tahminlere göre, Şanlıurfa'da havanın bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.