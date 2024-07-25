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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı

        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 23:35 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:37
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        Ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı
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        Merkez Eyyübiye ilçesinde Evren Sanayi ile Organize Sanayi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede yayılan ve ağaçlık alana sıçrayan yangının bölgede bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için ekipler önlem aldı.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndüren ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan bir vatandaş, yangından kurtulan kaplumbağaya su verdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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