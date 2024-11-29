Şanlıurfa'da babasını silahla yaralayan çocuk yakalandı
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla vurarak yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı
Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde H.K. (16) ile babası H.K. (37) arasında bir tekel bayisinde tartışma çıktı. Babanın, oğlu H.K'ye tokat atması üzerine eve giden çocuk aldığı tabancayla tekel bayine dönerek, burada babasına ateş açtı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan baba H.K. ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.