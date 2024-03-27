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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

        Şanlıurfa Siverek'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:19 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:19
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Emin Can Beyazkuş (19) ile N.K. yaralandı.

        AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beyazkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgayla ilgili Mahmut ve Mesut K. gözaltına alındı.

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        #Şanlıurfa
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