Güllübağ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Eskiler (23) ile Baver Andiç (24) ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan polisler, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Çok sayıda merminin halk otobüsüne, 3 otomobile, 2 binaya ve markete isabet ettiği belirlendi.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kavga anı, mermi isabet eden halk otobüsü ile çevredeki marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Marketin kamerasına yansıyan görüntüde, kavganın taraflarından olan ve ayağından yaralanan bir kişinin elinde pompalı tüfekle markete sığınması nedeniyle kasiyer ve müşterilerin panik yaşadığı görülüyor.

Halk otobüsündeki güvenlik kamerasına ait görüntülerde ise seyir halindeki otobüsün önüne aniden çıkan grubun silahlı kavgası ve seken merminin otobüs camına isabet etmesi yer alıyor.

Fotoğraf: AA