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AA

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde dün öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı. AA'nın haberine göre yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

VALİLİKTEN UYARI Fotoğraf: DHA Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin tamamının sahada olduğu vurgulanarak, "Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte 15 Mart'taki sel felaketinde taşan Sırrın ile Cavsak derelerinde incelemelerde bulundu.