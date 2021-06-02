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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 kardeş öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan Ferhat ve Gamze Gören kardeşler, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 kardeş öldü
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 kardeş öldü
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DHA

Kaza, Birecik´in Mezra Mahallesi yakınlarda meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Gören kız kardeşi Gamze Gören ile birlikte plakası öğrenilemeyen motosikletle dolaşırken, Ömer Çetin´in kullandığı 27 NM 904 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yola savrulan iki kardeş yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gören kardeşler, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi duyarak hastaneye akın eden iki kardeşin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. DHA'nın haberine göre; hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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