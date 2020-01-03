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HaberlerGündemŞanlıurfa'da kavga ettiği kardeşlerine kurşun yağdıran zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da mal paylaşımı için kardeşlerine kurşun yağdıran zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da, hareket halindeki otomobile ateş açarak 45 yaşındaki İbrahim Deniz'in ölümüne, kardeşi Mikail Deniz'in ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla diğer kardeşleri İsrafil Deniz'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, mal paylaşımı nedeniyle çıkan sorun nedeniyle kardeşlerine ateş ettiğini itiraf eden İsrafil Deniz, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa
DHA

Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Deniz'in kullandığı 63 HH 933 plakalı otomobile, hareket halindeyken tabancayla ateş açıldı.

BİRİNİ ÖLDÜRDÜ DİĞERİNİ YARALADI

Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan İbrahim Deniz ile kardeşi Mikail Deniz, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Mikail Deniz'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay sonrası başlattığı soruşturmada, kurşunlara hedef olan kardeşlerin diğer kardeşi olan İsrafil Deniz'i yakalayarak gözaltına aldı.

MAL PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN YAPMIŞ

Emniyette ifadesi alınan İsrafil Deniz'in, kardeşlerinin kendisini mal paylaşımı yüzünden kandırdığını öne sürdüğü, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Asayiş Şube'de işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

 

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