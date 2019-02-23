Şanlıurfa'da komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve taş, sopa, bıçakların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.