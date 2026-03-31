Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki Furkan A. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 31.03.2026 - 09:48
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
AA'daki habere göre kaza; Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. B.A. idaresindeki otomobil, Ayvanat Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda Furkan A.'nın (17) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, daha sonra sevk edildiği Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Fotoğraf temsilidir.
