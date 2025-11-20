Habertürk
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 12 tabanca, 13 şarjör ve 54 mermi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 19:01 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:01
        Silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 12 tabanca, 13 şarjör ve 54 mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce çamaşır makinesi içinde silah ele geçirilmesi görülüyor.

        Fotoğraf: AA

