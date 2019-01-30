Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Viranşehir'deki çeşitli adreslere baskın düzenlendi. İlçede düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen, aralarında 6 şarkıcının olduğu 11 kişi gözaltına alındı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER



İHA'nın haberine göre şüpheliler, adreslerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şanlıurfa kent merkezinde gözaltına alınan V.K. ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.