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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da "toplu oy" gerginliği: 3 kişi darbedildi

        Şanlıurfa'da "toplu oy" gerginliği: 3 kişi darbedildi

        Şanlıurfa'daki Hilalli İlkokulu'nda toplu oy kullanmak isteyen grupla sandık müşahitleri arasında arbede çıktı. Üç kişinin darbedildiği olayla ilgili tutanak tutulurken, sandıkta oy verme işlemi durduruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:20
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        Şanlıurfa'da "toplu oy" gerginliği
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde toplu oy kullanmak isteyen kişiler ile sandık müşahitleri arasında çıkan arbedede 3 kişi darbedildi.

        Olay ile ilgili tutanak tutulurken, söz konusu sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

        Olay, Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda meydana geldi.

        İddiaya göre; bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi.

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        Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi.

        Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

        Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.

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