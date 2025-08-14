Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Şanlıurfa Halfeti'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 02:04 Güncelleme: 14.08.2025 - 02:09
        Halfeti ilçesinde Tuba Güçlüdal (27) yönetimindeki traktör, Yeşilözen Mahallesi'nde devrildi.

        Kazada sürücü ile traktörde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Şanlıurfa
        #halfeti
        #haberler
        #Son dakika haberler
