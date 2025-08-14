Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa Halfeti'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Halfeti ilçesinde Tuba Güçlüdal (27) yönetimindeki traktör, Yeşilözen Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
