Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Halfeti ilçesinde Tuba Güçlüdal (27) yönetimindeki traktör, Yeşilözen Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.